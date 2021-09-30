Ральф Рангник может быть назначен на пост главного тренера «Барселоны», утверждает журналист Решад Рахман в Твиттере. По его словам, фамилия Рангника фигурирует в числе возможных вариантов замены Рональда Кумана.

В руководстве «Барсы» недовольны игрой команды под руководством голландского специалиста. Каталонцы потерпели два разгромных поражения в Лиге чемпионов, уступив 0:3 «Баварии» и «Бенфике». В Ла лиге «Барселона» не проиграла ещё ни разу, но занимает только шестое место с 12 очками, на 5 баллов отставая от «Реала».

С этого сезона 63-летний Ральф Рангник занимает должность руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива».

Ранее в качестве тренера Рангник возглавлял ряд немецких клубов, включая «Штутгарт», «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг». В конце сезона-2018/19 Рангник покинул пост наставника «Лейпцига», но остался в клубе на административной должности. С «Шальке» специалист в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а в 2005-м — Кубок немецкой лиги.