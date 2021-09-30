Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Чикаго. В игре третьего круга 12-я ракетка турнира уступила пятому номеру «посева» Елене Рыбакиной из Казахстана. Счёт по сетам — 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Рыбакиной.

Матч длился 1 час 58 минут. Кудерметова 10 раз подавала навылет против 9 эйсов у соперницы, пять раз допускала двойные ошибки, в то время, как Рыбакина — четыре.

В первом сете соперницы сделали по два брейка, во втором Рыбакиной удалось дважды взять подачу Кудерметовой при одной проигранной своей.

В четвертьфинале Chicago Fall Tennis Classic Рыбакина сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой турнира швейцаркой Белиндой Бенчич и чешкой Терезой Мартинцовой.