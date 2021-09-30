Стали известны составы «Лацио» и «Локомотива» на матч второго тура группового турнира Лиги Европы. Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22:00 по московскому времени.
«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Габаррон, Ачерби, Хисай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Запасные: Рейна, Фурланетто, Ромеро, Акпа Акпро, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Марушич, Милинкович-Савич, Моро, Мурики, Раду, Эскаланте.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Марадишвили, Куликов, Бека Бека, Анджорин, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Иванков, Бабкин, Каманов, Керк, Лисакович, Ненахов, Петров, Сильянов.
В первом туре «Лацио» на выезде уступил «Галатасараю» (0:1), а «Локо» сыграл дома вничью с «Марселем» (1:1).
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