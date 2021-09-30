Россиянин Глеб Лутфуллин показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. Результата фигуриста — 76,06: 40,71 за техническую часть и 35,35 за элементы.

Вторым стал ещё один представитель России Егор Рухин. Его результат — 71,43 (37,75 за технику и 33,68 за элементы).

Тройку лидеров замкнул Джейкоб Санчес из США (70,92).

Произвольную программу юноши покажут послезавтра, 2 октября.

Напомним, что в женской одиночной программе и состязаниях спортивных пар лучший результат показали также россияне: Софья Акатьева и дуэт Полина Костюкович/Алексей Брюханов.