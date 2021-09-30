В Тамбове была задержана Ольга Коновалова, бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов», сообщает Телеграм-канал Baza. Сейчас она находится в городском ИВС. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Коновалова задержана по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, власти города выделяли на футбольный клуб сотни миллионов рублей, часть из которых присваивалась руководителями клуба через различные схемы. Ранее у Коноваловой, экс-спортивного директора клуба Павла Худякова и ещё некоторых бывших сотрудников тамбовцев прошли обыски.

Футбольный клуб «Тамбов» был основан в 2013 году, а в 2019-м вышел в премьер-лигу. В первый сезон команда заняла 14-е место в таблице и сохранила место в элитном дивизионе после отмены стыковых матчей в связи с пандемией коронавируса.

В сезоне-2020/21 «Тамбов» испытывал серьёзные финансовые проблемы. Зимой клуб был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата, но благодаря помощи Премьер-лиги и других клубов смог доиграть сезон, существенно обновив состав. После окончания чемпионата, в котором «Тамбов» занял последнее место в таблице, клуб был признан банкротом и прекратил существование.