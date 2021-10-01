Сегодня, 1 октября, пройдёт второй день этапа юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. Первыми на лёд выйдут танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Соревнования стартуют в 12:45 по московскому времени. Россию представят Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, а также Ольга Мамченкова и Марк Волков. Хавронина и Чиризано выйдут на лёд во второй группе, а Мамченкова и Волков — в заключительной третьей.

В 15:20 стартуют произвольные программы спортивных пар. Из семи дуэтов трое представляют Россию. После короткой программы первыми идут Полина Костюкович и Алексей Брюханов (63,76 очка), вторыми — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (61,30), четвёртыми — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (53,28). Третье место занимают Анастасия Смирнова и Данило Сияница, представляющие США (55,07).

Завершат программу соревнований 1 октября девушки. В 17:00 стартуют выступления одиночниц. После короткой программы первой идёт россиянка Софья Акатьева (71,91), а Елизавета Куликова занимает четвёртое место (60,10).