«Спартак» одержал сенсационную победу над «Наполи» в выездном матче второго тура группового турнира Лиги Европы — 3:2. Красно-белые пропустили уже на 12-й секунде. Эльиф Элмас поразил ворота «Спартака» после грубой ошибки голкипера Александра Максименко. На 30-й минуте «Спартак» оказался в большинстве благодаря удалению Мариу Руя.

На 55-й минуте форвард красно-белых Квинси Промес сравнял счёт. На 81-й Михаил Игнатов вывел московскую команду вперёд. Через минуту команды остались в равных составах: защитник «Спартака» Максимилиано Кауфриз был удалён за две жёлтых карточки.

На 90-й минуте Промес оформил дубль, сделав счёт 3:1. «Наполи» смог отыграть один мяч на 94-й минуте — отличился Виктор Осимен.

Команды играли в следующих составах:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Элмас (Унас, 83), Руис, Зелиньски (Замбо, 46), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимен, 46), Инсинье (Мальюкюи, 41).

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 74), Умяров, Бакаев (Ломовицкий, 89), Промес, Понсе (Соболев, 45+1).

Игра состоялась на Стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

В первом туре «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1), а «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Напомним, что неаполитанцев возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

«Спартак» в третий раз встречался с «Наполи». Осенью 1990 года красно-белые сыграли с итальянцами вничью на выезде (0:0) и выиграли дома (1:0), выйдя в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов. Тогда в составе «Наполи» играл легендарный Диего Марадона, именем которого назван стадион команды.