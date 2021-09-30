«Реал Сосьедад» и «Монако» сыграли вничью во втором туре группового турнира Лиги Европы — 1:1. Счёт на 16-й минуте открыл капитан монегасков Аксель Дисаси. На 53-й минуте Микел Мерино забил ответный мяч.

На 66-й минуте на поле появился российский хавбек «Монако» Александр Головин, заменивший Юссуфа Фофану.

Полностью составы команды выглядят следующим образом:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Салдуа (Горосабель, 73), Элустондо, Субельдиа, Муньос, Янузай, Субименди, Гевара (Туррьентес, 61), Мерино, Порту (Барренчеа Мугуруса, 72), Оярсабаль (Каррикабуру, 90+1).

«Монако»: Нубель, Сидибе (Агилар, 46), Дисаси, Бадиашиле, Диоп (Марипан, 74), Диатта, Фофана (Головин, 66), Кайо (Павлович, 90), Тшуамени, Жан Лукас, Боаду (Фолланд, 65).

Игра прошла в Сан-Себастьяне. В другой встрече группы ПСВ разгромил «Штурм» 4:1.

После двух туров «Монако» идёт на втором месте в таблице группы B с 4 очками. В первом туре французская команда обыграла «Штурм» (1:0). «Реал Сосьедад» сыграл вничью в первом туре с ПСВ (2:2) и идёт третьим с 2 очками.