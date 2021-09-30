Расписание VI этапа юниорского Гран при в Гданьске. Инфографика Неваспорт

С 30 сентября по 2 октября в польском Гданьске пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров. Расписание соревнований представлено здесь. Фото: Инфографика Неваспорт В этапе примут участие россияне. В одиночном катании выступят девушки – Софья Акатьева и Елизавета Куликова, юноши – Глеб Лутфуллин и Егор Рухин. В катании пар Россию представят Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Полина Костюкович и Алексей Брюханов, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. В танцах на льду выступят Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Ольга Мамченкова и Марк Волков.