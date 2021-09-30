Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:3. К восьмой минуте китайская команда вела 2:0. На 2:41 счёт открыл Ху Ян с передач Криса Сето и Райана Спроула. На 7:08 Тайлер Вонг с передачи Брэндона Йипа увеличил перимущество «Куньлуня».

Ещё до первого перерыва «Динамо» сравняло счёт. Андрей Педан на 12-й минуте с передач Егора Брызгалова и Михаила Фисенко отыграл одну шайбу, а на 17-й Станислав Галиев реализовал большинство с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

На второй минуте второго периода Эрик О’Делл вывел «Динамо» вперёд. Ассистировали ему Артём Волков и Андрей Сергеев.

Через три минуты Спенсер Фу с передач Люка Локхарта и Паркера Фу снова сравнял счёт.

В третьем периоде «Динамо» довело матч до победы, забросив две шайбы. Галиев с передач О’Делла и Шипачёва оформил дубль в большинстве на 45-й минуте, а на 59-й Фисенко поразил пустые ворота. По ассисту записали на свой счёт Галиев и Войнов.

«Динамо» вернулось на первое место в таблице Западной конференции. На счету москвичей десять побед в основное время в 11 играх. Единственное поражение они потерпели в игре с «Торпедо» 25 сентября (2:4). «Куньлунь» идёт на предпоследнем месте на «Востоке» с шестью очками.