«Спартак» впервые одержал две победы подряд под руководством Руя Витории. Сегодня, 30 сентября, красно-белые выиграли у «Наполи» в выездном матче группового турнира Лиги Европы — 3:2. До этого команда одолела «Уфу» 2:0.

Примечательно, что в матче с «Наполи» «Спартак» пропустил уже на 12-й секунде, однако забил три мяча подряд и пропустил второй раз в добавленное ко второму тайму время.

Руй Витория возглавил «Спартак» этим летом, сменив Доменико Тедеско.

Кроме того, «Спартак» прервал серию из пяти поражений в еврокубках подряд. В первом туре Лиги Европы подопечные Руя Витории одолели «Легию», до этого дважды проиграли «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов (0:2, 0:2), а в сезоне-2019/20 дважды подряд уступили «Браге» (0:1, 0:2).