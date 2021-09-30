«Спартак» сенсационно победил «Наполи», пропустив на 12-й секунде. «Локомотив» проиграл «Лацио». Софья Акатьева, Глеб Лутфуллин и дуэт Полина Костюкович/Алексей Брюханов выиграли короткие программы на ЮГП. Российские волейболистки выиграли юниорский ЧМ. Андрей Назаров возглавил «Сочи». ЦСКА уступил «Милану» в баскетбольной Евролиге. Самые интересные новости спорта 30 сентября – в дайджесте Nevasport.

Рублев обыграл Накашиму во втором круге турнира в Сан-Диего

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл американца Брэндона Накашиму во втором круге турнира ATP в Сан-Диего.

Российские волейболистки выиграли чемпионат мира среди юниоров, обыграв Италию

Женская сборная России по волейболу выиграла чемпионат мира среди юниоров 2021 года в Мексике. В финальном матче представительницы России смогли обыграть команду Италии.

«Формула-1» объявила о проведении Гран-при Катара 21 ноября

В «Формуле-1» объявили о проведении в Лосаиле первого в истории чемпионата Гран-при Катара. Гонка заняла свободный слот в календаре-2021 и состоится 21 ноября 2021 года.

Акатьева выиграла короткую программу на этапе ЮГП в Гданьске, Куликова — четвертая

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

Два игрока «Зенита» попали в команду недели Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. По её итогам в число 11 лучших игроков вошли два защитника «Зенита» — Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий.

Андрей Назаров возглавил «Сочи»

«Сочи» подтвердил назначение Андрея Назарова на должность главного тренера клуба. 47-летний специалист сменил на этом посту Евгения Ставровского.

Российские пары заняли первые два места в короткой программе на этапе ЮГП в Гданьске

Российские дуэты занимают два первых места после короткой программы в состязаниях спортивных пар на этапе юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. По итогам первой части соревнований лидерство захватили Полина Костюкович и Алексей Брюханов. Второе место занимают Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

Кудерметова проиграла Рыбакиной на турнире в Чикаго

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Чикаго. В игре третьего круга 12-я ракетка турнира уступила пятому номеру «посева» Елене Рыбакиной из Казахстана.

Лутфуллин выиграл короткую программу на ЮГП в Гданьске, Рухин — второй

Россиянин Глеб Лутфуллин показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. Результата фигуриста — 76,06: 40,71 за техническую часть и 35,35 за элементы.

Задержана бывший гендиректор ФК «Тамбов»

В Тамбове была задержана Ольга Коновалова, бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов».

«Спартак» сенсационно обыграл «Наполи», пропустив на 12-й секунде

«Спартак» одержал сенсационную победу над «Наполи» в выездном матче второго тура группового турнира Лиги Европы — 3:2.

ЦСКА уступил «Милану» на старте Евролиги

ЦСКА проиграл «Милану» в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:84.

«Локомотив» проиграл «Лацио» в Лиге Европы

«Локомотив» уступил «Лацио» в матче второго тура группового турнира Лиги Европы — 0:2.