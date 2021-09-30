В Москве состоялась жеребьёвка группового турнира чемпионата мира по волейболу. Турнир пройдёт в России с 26 по 111 сентября 2022 года.

Хозяева турнира по итогам жеребьёвки сыграют в группе A с Пуэрто-Рико, Тунисом и Сербией.

Матч открытия ЧМ-2022 состоится 26 августа в Санкт-Петербурге, соперником сборной России станет Тунис. Два остальных матча пройдут в Москве.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A (Москва, Санкт-Петербург): Россия, Пуэрто-Рико, Тунис, Сербия

Группа B (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

Сборная Пуэрто-Рико — действующий победитель чемпионата КОНКАКАФ, Тунис — чемпион Африки.

На предыдущем ЧМ-2018 в Польше Россия выбыла в третьем групповом турнире, не сумев пробиться в полуфинал. Победителем турнира стала Польша.