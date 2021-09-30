Стали известны оба финалиста чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Литве. Во втором полуфинале Португалия в серии пенальти вырвала победу у Казахстана — 2:2, пенальти 4:3. У португальцев забили Пани Варела и Бруну Коэлья, в составе Казахстана отличились Даурен Нургожин и Дуглас.

Соперником Португалии по финалу станет действующий чемпион мира команда Аргентины, которая накануне одолела Бразилию — 2:1.

Финальный матч состоится 3 октября, начало — в 20:00 по московскому времени. В этот же день ранее встретятся Бразилия и Казахстан, начало — в 18:00.

Сборная России вылетела в 1/4 финала турнира, уступив Аргентине в серии пенальти (1:1, пенальти — 4:5).