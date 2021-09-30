Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил победу над «Наполи» в матче группового турнира Лиги Европы. Красно-белые пропустили первый гол на 12-й секунде, но выиграли со счётом 3:2. По ходу встречи на поле было несколько стычек.

«Игра была сложной, эмоции стали переливаться через край. Все были на взводе. Но на таком уровне так бывает. Возможно, «Наполи» не ожидал, что так сложится, но это магия футбола. В игре всякое случается, сейчас матч уже закончен. Три очка есть — это самое главное», — приводит слова Руя Витории «РИА Новости».

На счету «Спартака» после двух туров три очка. В первом туре красно-белые уступили дома «Легии» 0:1.

В игре с «Наполи» дубль оформил форвард «Спартака» Квинси Промес. Ещё один мяч провёл Михаил Игнатов.