Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго тура группового турнира Лиги Европы (2:3). После окончания встречи специалист вышел на поле.

«Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Спаллетти. — Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают».

Также итальянский тренер заявил, что недоволен результатом, но не видит в этом трагедии. «Нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей», — добавил специалист.

«Спартак» пропустил от «Наполи» уже на первой минуте встречи, но смог одержать волевую победу. Напомним, что с 2010 по 2014 год Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит», с которым выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок России. Этот клуб остаётся для него единственным иностранным в карьере.