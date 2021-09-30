ЦСКА проиграл «Милану» в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:84. Первую четверть армейцы выиграли 29:21, но на большой перерыв ушли, ведя в счёте всего одно очко — 45:44 (вторую четверть «Милан» выиграл 23:16).

Третья и четвёртая четверти также остались за «россонери» — 18:14 и 22:15.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты итальянцев Шэйвон Шилдз и Серхио Родригес, набравшие по 17 очков. 15 баллов на счету Николо Мелли, 13 — у Кайла Хайнса, 11 — у Дэйвона Холла.

У ЦСКА самым результативным стал Иффе Лундберг, набравший 13 очков. Помимо него, за 10 баллов смогли выйти Уилл Клайберн (12) и Никита Курбанов (10).

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Эфесом» 8 октября.

«Зенит» вступит в борьбу в новом сезоне Евролиги 1 октября. Соперником петербуржцев станет УНИКС, игра пройдёт в Казани, начало — в 19:00 по московскому времени.