«Локомотив» уступил «Лацио» в матче второго тура группового турнира Лиги Европы — 0:2. Счёт открыл хавбек Тома Башич на 13-й минуте. Патрик Габаррон на 38-й минуте увеличил преимущество «орлов». Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме, судила её бригада арбитров во главе с англичанином Крэйгом Поусоном.
Команды играли в следующих составах:
«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Марушич, 74), Габаррон, Ачерби, Хисай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лукас Лейва, 60), Башич, Педро (Моро, 74), Иммобиле (Мурики, 42), Фелипе Андерсон.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов (Лисакович, 82), Марадишвили (Керк, 72), Куликов, Бека Бека, Анджорин (Петров, 82), Смолов.
«Локомотив» в первом туре сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Лацио» уступил «Галатасараю» (0:1).
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