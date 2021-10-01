Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян поборется с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Информацией поделился источник в организации.

Бойцы встретятся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Источник в UFC сообщил, что соперник Петра окончательно утвержден. Боец из США подтвердил желание участвовать в поединке.

26 сентября Ян сообщил руководству промоушена о необходимости найти подходящего соперника. Планирующийся ранее бой с Алджамейном Стерлингом был сорван из-за отказа американцы. Встреча должна была пройти 30 октября.

Стерлинг отказался от поединка против российского бойца 25 сентября. Американец – чемпион UFC в легчайшем весе. Он забрал титул у Петра в марте 2021. Ян тогда нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован.