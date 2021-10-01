Мужская сборная России по волейболу сыграет с соперниками из команд Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на первом групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в Москве.

Жеребьевка прошла в четверг, 30 сентября, в столице. Команды вошли в группу А. Матч открытия турнира между сборными России и Туниса пройдет 26 августа в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Оставшиеся встречи группового этапа состоятся в Москве.

Сборные из группы B проведут свои матчи в Кемерово. Там встретятся команды из Польши, США, Мексики и Болгарии.

В группе D сильнейшего будут выявлять представители сборных Франции, Словении, Германии и Камеруна. Матчи пройдут в Уфе.

В Екатеринбурге сыграют Италия, Канада, Турция и Китай. Они составляют группу E.

Сборные из группы F сыграют в Красноярске. Там встретятся команды из Аргентины, Ирина, Нидерландов и Египта.

Напомним, российские футболисты будут выступать на домашнем ЧМ без флага и гимна из-за решения CAS.