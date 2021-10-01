Сегодня, 1 октября, на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров состоятся выступления в танцах на льду. Фигуристы представят ритм-танец. Турнир проходит в польском Гданьске.

Соревнования начнутся в 12.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала.

Представители России выступят во второй и третьей разминках.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано под седьмым стартовым номером выйдут на лед в 13:34 по мск.

Ольга Мамченкова и Марк Волков начнут выступление в 14.38 по московскому времени.

Сегодня любители фигурного катания увидят выступления пар и девушек. Спортсмены покажут произвольные программы. Начало – в 15:20 и 17:00 по мск соответственно