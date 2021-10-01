Встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся 2 и 3 октября. Это последние игры клубов перед перерывом на отборочные матчи сборных к ЧМ-2022. Расписание тура здесь.

Центральный матч уик-энда пройдет в субботу. 2 октября в 19:00 ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Армейцев тренирует Алексей Березуцкий, а его брат – Василий, работает в тренерском штабе «быков».

В 14:00 состоится встреча между «Рубином» и «Нижним Новгородом». Казанцы не выигрывают уже четыре матча подряд, а команда Кержакова проиграла последнюю встречу ЦСКА со счетом 2:0.

«Динамо» примет «Крылья Советов» в 16:00 по мск, а тульский «Арсенал» встретится в «Химками» в 19:00.

Первый матч в воскресенье, 3 октября, состоится в 14:00. «Уфа» примет «Урал».

В 16:30 сыграют «Зенит» примет «Сочи», а в 19:00 «Локомотив» сыграет с «Ростовом».

Завершит тур матч «Ахмата» и «Спартака».