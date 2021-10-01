Российскую сборную по вольной борьбе во главе с тренером Дзамболатом Тедеевым сняли с рейса по пути в Осло.

Как сообщат «Матч ТВ», инцидент произошел при пересадке в Амстердаме. Отмечается, что борцы были вынуждены провести ночь в аэропорту и только на утро отправились в столицу Норвегии. Среди спортсменов, не допущенных на рейс, оказались Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Абасгаджи Магомедов.

Ранее Абдулрашид Садулаев был знаменосцем ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио.

Напомним, со 2 по 8 октября в Осло состоится чемпионат мира по борьбе. Соревнования объединят программу греко-римской и вольной борьбы, а также схватки пройдут среди женщин.