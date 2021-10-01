Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, почему спортсменок не было на встречи с президентом России.

«Мы отлично понимаем, что встреча с руководителем нашего государства является большим праздником. Но из-за ситуации с ковидом все участники того мероприятия вынуждены были, как вы знаете, пройти недельный карантин. А Маша и Анжелика, пропустившие не по своей вине в этом сезоне не один старт, от финала Бриллиантовой лиги отказаться никак не могли. Их участие в таком турнире в определенной степени важно для будущего восстановления федерации в прежнем статусе», – заявила Привалова в интервью ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова занята второе место в прыжках с шестом. Затем обе спортсменки первенствовали в финале Бриллиантовой лиги в своих дисциплинах.