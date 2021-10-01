Сергей Игнашевич является основным кандидатом на пост главного тренера «Балтики» по информации «Чемпионата».

Предыдущий главный тренер команды из Калининграда – Евгений Калешин, ушел в отставку 29 сентября. О своем решении об рассказал на пресс-конференции после игры 14-го тура ФНЛ с «Текстильщиком». «Балтика» проиграла со счетом 2:3. Клуб сейчас идет на 13-м месте в таблице.

Евгений Калешин работал с «Балтикой» с 2019 года. При нем команда выиграла в 44 матчах из 102. В прошлом сезоне калининградцы заняли 5-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Сергей Игнашевич в 2020-2021 гг руководил «Торпедо». Команда была близка к выходу в Российскую Премьер-Лигу, но к приостановке чемпионата из-за пандемии коронавируса подошла на 4-м месте, Решение об отмене стыковых матчей лишило команду Игнашевича шансов на выход в РПЛ.