Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказал свое мнение относительно того, что гимнастке Ирине Авериной подарили автомобиль BMW X5 за серебро на Играх в Токио.

Машины предназначались для чемпионов Олимпиады, но ради Авериной сделали исключение.

«Моя первая реакция – легкое непонимание. Это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», – заявил Далалоян.

Артур смотрел выступление гимнасток. Он не берется ответить, засудили ли сестер Авериных, но по его мнению заговора против России не было. Далалоян считает, что программа у олимпийской чемпионки Ашрам была сложнее. Да, она допустила ошибку, уронив снаряд, но с решениями судей спорить нельзя, считает Артур.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио разгорелся судейский скандал. Золото взяла представительница сборной Израиля Линой Ашрам несмотря на то, что уронила снаряд во время выступления. Президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала это решение несправедливым.