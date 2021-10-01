Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила о начале тренировок после декретного отпуска.

Спортсменка приостановила карьеру в октябре 2020 года, а в мае 2021 года родила ребенка.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам.

К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016», – цитирует ТАСС Егорян.

Напомним, Яна Егорян выиграла олимпийское золото на Играх в Рио как в личном, так и в командном первенстве. Также она является двукратной чемпионкой и четырехкратным призером мировых форумов.