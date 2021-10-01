Российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований за употребление эритропоэтина, сообщает «СЭ» со ссылкой на пресс-службу Международного союза триатлона.

Срок дисквалификации спортсмена начался 27 августа по решению антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS). Результаты соревнований Турбаевского за периоды с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года аннулированы. Российского триатлониста отстранили на неопределенный срок.

В 2007 году Владимир Турбаевский стал чемпионом мира в эстафете. Позднее завоевывал бронзовые медали чемпионатов Европы.