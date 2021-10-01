Баскетбольный «Зенит» стартует в новом сезоне Евролиги матчем с УНИКСом. Игра состоится в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Последний раз УНИКС встречался с «Зенитом» в полуфинале Суперкубка Единой Лиги ВТБ 18 сентября 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга одержала победу 76:83 и заняла второе место в предсезонном турнире, уступив в финале ЦСКА.

Напомним, что третий год подряд в турнире участвуют три российских клуба. Московский ЦСКА 30 сентября в первом туре провел выездной матч против «Милана» и проиграл итальянской команде со счетом 84:74.