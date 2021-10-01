В регулярном чемпионате КХЛ завтра, 2 октября, состоятся 4 матча.

«Адмирал» примет «Торпедо» на «Фетисов Арене». Матч начнется в 10.00 по московскому времени. Статистика на стороне клуба из Нижнего Новгорода. «Торпедо» выиграло 6 личных встреч, «Адмирал» – пять. В последнем матче «Адмирал» пропустил 3 шайбы от «Кульлуня», забил – одну. «Торпедо» потерпело поражение от «Амура» со счетом 4:3.

«Амур» сыграет с «Динамо» из Риги в Хабаровске. Матч начнется в 10:00 по мск. «Амур» в последней встрече обыграл «Торпедо», а вот «Динамо» пропустило две безответных шайбы от «Северстали».

«Трактор» и «Авангард» сыграют в Челябинске. Матч начнется в 13:00. «Трактор» проиграл в последних двух встречах: 4:3 по буллитам от СКА и 5:2 от «Торпедо». «Аванград» в последнем матче победил «Сочи» со счетом 3:1.

«Куньлунь» в подмосковных Мытищах примет «Витязь». Китайская команда проиграла в прошлом матче «Динамо» из Москвы, а «Витязь» потерпел крупное поражение от «Локомотива» со счетом 1:4.