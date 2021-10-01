Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в Российской Премьер-Лиге. Информация представлена пресс-службой организации.

Шварц получил приз по итогам сентября. «Динамо» за этот месяц уступило «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2, обыграло «Сочи» и «Рубин» 1:0 и 2:0 соответственно. Московский клуб после девяти туров Российской Премьер-Лиги идет на втором месте в чемпионате с набранными 19-ю очками.

Также в топ-3 тренеров РПЛ по итогам истекшего месяца вошли Алексей Березуцкий из ЦСКА и Сергей Семак из «Зенита».

Напомним. что Шварц уже получал эту награду по итогам августа.

Завтра, 2 октября, «Динамо» примет «Крылья Советов». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.