Тинькофф РПЛ выбрала Артема Дзюбу лучшим футболистом сентября, хотя фанаты поддержали Гильерме.

О том, что нападающего «Зенита» признали лучшим игроком месяца, написали в Твиттере Тинькофф РПЛ. Однако футбольные болельщики выбрали вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильереме, а эксперты Матч ПРЕМЬЕР предпочли ему полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Решающий голос оставался у представителей РПЛ, остановивших свой выбор на форварде питерской команды.

В сентябре Артем Дзюба отличился тремя голами и двумя голевыми пасами в матчах против «Ахмата», «Рубина» и «Крыльев Советов». Ранее он отказался от приглашения Валерия Карпина в сборную команду на октябрьские матчи со Словенией и Словакией.