Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях Артур Далалоян отказался от участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Турнир пройдет в Японии.

Далалоян рассказал, что отдал все силы на Олимпиаде. После соревнований наступил спад. Он, по мнению гимнаста, был неизбежен. После того, как остыли эмоции и снизился адреналин, травмированная нога напомнила о себе Артуру. Он почувствовал небольшой дискомфорт. Спортсмен думает, что он не сможет восстановиться до Нового года. Ему нужно время на отдых.

«Я очень хотел выступить на чемпионате мира, но ехать на турнир, когда ты не в оптимальной форме, не имеет смысла», – заявил Артур.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.