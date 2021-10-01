В Instagram академии «Ангелы Плющенко», которой владеет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, появилось видео. В нем показана часть тренировки 13-летнего фигуриста Марка Лукина. Ранее спортсмен тренировался в группе Этери Тутберидзе. На видео Плющенко создает Лукину новую программу.

Лукин перестал появляться на тренировках у Тутберидзе после неудачного выступления на Кубке Москвы. Тренеры пытались выйти на связь со спортсменом, но ни он, ни его представители, не ответили на звонки.

Позже появилась информация о том, что фигурист появлялся на просмотре в школе ЦСКА и планировал перейти в группу Виктории Буцаевой, но ему отказали.

На своей странице в Instagram Марк поблагодарил тренерский штаб Тутберидзе за совместную работу.