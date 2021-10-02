Матчи 10-го тура Российской премьер-лиги пройдут 2-3 октября перед паузой на игры сборных.

Уик-энд открывает матч в Казани: команда Леонида Слуцкого примет на своем поле «Нижний Новгород». Команды близко расположились в таблице, на седьмом и десятом месте, соответственно. После 9-го тура их разделяет три очка. Встреча начнется в 14:00 мск, главным арбитром матча станет Сергей Карасев.

Центральный матч тура пройдет в Москве, ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Болельщиков ждет принципиальное соперничество: Виктор Ганчаренко проведет матч против своей бывшей команды со скамейки запасных. Кроме того, армейцев тренирует Алексей Березуцкий, а его брат – Василий, работает в тренерском штабе «быков». Стартовый свисток прозвучит 2 октября в 19:00 мск, рассудит команды Владимир Москалев.

Параллельно стартует игра «Арсенал» – «Химки», а чуть ранее, в 16:30 мск «Динамо встретится с «Крыльями Советов».

В воскресенье, 3 октября, «Уфа» сыграет с «Уралом» в 14:00 мск. Главным арбитром матча заявлен Виталий Мешков.

В 16:30 мск начнется игра в Санкт-Петербурге: на «Газпром Арене» появятся «Зенит» и «Сочи». В прошлом туре питерская команда выиграла «Крылья Советов» на домашнем стадионе со счетом 2:1.

10-й тур завершится матчами «Локомотив» – «Ростов» и «Ахмат» – «Спартак». Красно-белые ворвутся в тур РПЛ после триумфа в Неаполе, а игроки «Ростова» попробуют остановить железнодорожников без главного тренера. Обе игры начнутся 3 октября в 19:00 мск.

Перед 10-м туром РПЛ таблицу возглавляет «Зенит» с отрывом в четыре очка.