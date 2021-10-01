Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился своим мнением о ссоре биатлониста Матвея Елисеева и старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

Специалист заявил, что ситуация не красит Елисеева. Напомним, он поругался с Каминским в автобусе после того, как тренер запретил ему принимать участие в тренировки. Накануне Елисееву было плохо. Он не адаптировался к высоте.

Аликин считает, что по сути, Елисеев ничего не достиг, чтобы так вести себя с тренерами. Специалист считает, что биатлонист нарушил контракт. Он обязан выполнять все требования тренерского штаба, однако Матвей ослушался указа Каминского.

«Я бы на месте старшего тренера принял жесткое решение: я или Елисеев. иначе все это может привести к полному бардаку в команде», – сказал Аликин.

Напомним, Матвей Елисеев попал в состав сборной России на 1-й этап Кубка мира.