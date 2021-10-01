Ирина Хавронина и Дарио Черезано представили ритм-танец на шестом этапе юниорского Гран-при в польском Гданьске.

Воспитанники Алексея Горшкова получили второй и третий уровень за блюз. Все остальные секции танцоры выполнили слаженно, красиво и технично. Пара получила 68,05 балла за ритм-танец. За технические элементы Хавронина и Черезано получили 36,70 балла, за артистизм – 31,35. Воспитанники Горшкова заняли промежуточное первое место, обойдя ближайших преследователей больше, чем на 10 баллов.

На этапе Кубка России в Красноярске Хавронина и Черезано показали результат в 66,52 балла и выиграли соревнования.

Первого октября кроме танцоров на лед выйдут пары и девушки. Фигуристы представят произвольные программы. Прокаты начнутся в 15:20 и 17:00 по московскому времени.

Напомним, Хавронина и Черезано – победители юношеской Олимпиады в Лозанне. На соревнованиях они набрали 164,63 балла.