Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился планами на будущий олимпийский сезон.

Спортсмен планирует выступать более стабильно, чем раньше. Он постарается лучше проводить гонки и настраивать себя на лучший результат. Эдуард планирует стараться выжимать максимум из каждого старта. Латыпов хочет заработать как можно больше очков для сборной России.

Эдуард планирует поднять свой результат на Кубке мира. В прошлом году он стал 18-м в общем зачете. «Если получится в том-3, то для меня это будет очень хорошим результатом», – заявил Латыпов.

Эдуард считает, что вполне может завоевать личную медаль на Олимпиаде в Пекине. Он помнит, что в прошлом году у него были хорошие старты, в которых биатлонист мог бороться за медали.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.