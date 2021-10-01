Поездка главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова в Омск связана с его работой в академии московского «Спартака». Информацией поделился председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.

Жамнов на этой неделе посетил Омск вместе с Крыловым. Специалист был на матче регулярного чемпионата ВХЛ.

«Мы давно обговаривали этот визит Жамнова. Он возглавляет академию «Спартака» и давно попросил поделиться опытом с нашей стороны», – заявил Александр Крылов.

Напомним, во вторник ФХР объявила, что экспертный совет рекомендовал Жамнова на пост главного тренера сборной России. Планируется, что помогать ему будут Валерий Брагин и Олег Знарок.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.