Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, что обсудит недопонимание с форвардом клуба Национальной хоккейной лиги «Нью Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным в личном разговоре. Об этом сообщил сам специалист по время разговора с журналистами.

Ранее, 20 февраля, Назаров, возглавлявший «Витязь» в интервью «Комсомольской правде» заявил, что Панарин, играя в составе подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

Национальная хоккейная лига оказала поддержку Артемию в связи с инцидентом, а клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за той ситуации был выведен из состава и пропустил восемь матчей.

«По поводу недопониманий, то мы с ним пообщаемся, это между нами», – заявил Андрей Назаров. Тренер добавил, что считает Панарина игроком мирового уровня, достигшим больших высот.

Напомним, Артемий Панарин – является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА.