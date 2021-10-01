Трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко дисквалифицирована из-за поддельной справки, сообщает Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Нарушение выявили после чемпионата России, проходившего в Краснодаре в августе 2021 года. В докладе федерации отмечается, что в медицинские документы спортсменов вносились изменения.

Дисквалификация Ромасенко продлится с 19 августа 2021 года до 18 февраля 2022 года. Кроме каноистки от соревнования и от централизованных сборов отстранены байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский.

Напомним, Олеся Ромасенко в паре с Ириной Андреевой заняла восьмое место в соревнованиях двоек на 500 метров на Олимпийских играх в Токио. В личном финале на 200 метров она осталась седьмой.