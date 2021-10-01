Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев уже неделю не живет со своей супругой Екатериной.

«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в инстаграме, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе… Взяли паузу. Что будет дальше — я не знаю. Будет время — поделюсь», — написала Екатерина в сторис инстаграма.

Судя по всему, причиной стало новое увлечение Малафеева, вероятно, найденное им в Африке, где прошлым летом он снимался в шоу «Звезды в Африке» телеканала ТНТ. Там Вячеслав оказался в тесном контакте с несколькими девушками, которые явно были бы не против отношений с Малафеевым.

Одной из тех, кто мог заинтересовать Малафеева, могла стать модель Вики Одинцова. Модель MAVRIN models, в 2017 году снявшаяся на крыше 300-метрового дубайского небоскреба.

Второй незамужней охотницей на мужчин оказалась Виктория Боня, но она достаточно быстро покинула проект, так что вряд ли успела близко сойтись с экс-футболистом.

А вот кто явно успел — так это наверняка Ольга Бузова. В пользу отношений Бузовой и Малафеева говорит и то, что в футболе телеведущая явно разбирается — все-таки провела четыре года замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Екатерина Малафеева — вторая жена экс-футболиста. Он начал ухаживать за ней через два месяца после гибели первой жены — Марины, которая погибла в марте 2011 года в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.