На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию стартовали произвольные прокаты пар. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала.
После короткой программы лидируют российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов. За свой прокат пара получила 63,76 балла.
На втором месте расположились еще одни представители сборной России. Екатерина Петушкова и Евгений Маликов набрали 61,30 балла.
Анастасия Смирнова и Данил Сияница из США замкнули тройку, набрав 55,07 балла.
Еще одни представители сборной России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков занимают четвертое место, набрав 53,28 балла.
Комментарии Развернуть