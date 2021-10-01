Футбольный клуб «Барселона» подвел итоги финансового года-2020/2021.

На сайте клуба появилась информация о том, что операционные доходы клуба составили 631 млн евро. В бюджете на год были заложены доходы в размере 828 миллионов евро. Клуб потерял 26% – падение составило 224 млн евро.

Расходы испанской команды выросли с 955 млн до 1,13 млрд евро. Это составляет 19%. Операционный убыток «Барселоны» – 505 млн евро за год, а чистый убыток после выплаты налогов – 481 млн евро.

Долг клуба на июнь 2021 года был равен 680 млн евро.

Руководство «Барселоны» ожидает, что в текущем сезоне доходы команды вырастут до 765 млн евро, а расходы снизятся до 784 млн. Команда планирует закрыть следующий финансовый год с прибылью в 5 млн евро.