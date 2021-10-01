«Зенит» поменяет технического спонсора со следующего сезона. Информацией поделился инсайдер Иван Карпов.

В следующем году петербуржцы будут играть в форме Adidas. Контракт пока не подписан, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. На данный момент технический спонсор – компания Nike.

Есть информация о том, что Adidas будет выплачивать «Зениту» около двух миллиардов евро в год. Компания будет предоставлять экипировку для всех команд системы клуба.

После 9 туров российской Премьер-Лиги «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка. Ближайший преследователь питерской команды – «Динамо», набрал 19 очков. 29 сентября «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Мальмё» со счетом 4:0.