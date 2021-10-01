Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб сборной России, рассказал о своем отношении к заявлению форварда Артема Дзюбы.

«Да, был сюрприз для меня. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит, прежде всего, из своего эмоционального состояния. Бывает, что и физически устаёт футболист, но больше — эмоционально. Тот же Игорь Акинфеев, которого я хорошо знаю. У него семья, дети. Он не может играть в сборной просто так. Играть за ЦСКА и сборную — это большая нагрузка и ответственность. Дзагоев так же думает. И Дзюба, наверное, думал так же», — сказал Онопко в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Также тренер отметил, что сам никогда не отказывался от вызова в сборную и еще не «провел свой прощальный матч».

Напомним, нападающий «Зенита Артем Дзюба принял решение не присоединяться к сборной в отборочных матчах ЧМ 2022 со Словакией и Словенией осенью 2021 года.