Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о предстоящем матче и состоянии игроков.

«Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всё сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит», по его мнению, находится в нормальном физическом состоянии после трех матчей за последние восемь дней. Больше Семак беспокоится за эмоциональные кондиции игроков. Также тренер отметил, что раннее травмированный Вячеслав Караваев начал индивидуальную работу на поле.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Сочи» в воскресенье, 3 октября, на «Газпром Арене». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.