Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе серии Гран-при среди юниоров в польском Гданьске.

Чикмарева/Янченков из пермской СШОР «Старт» шли четвертыми после короткой программы, но сумели взлететь на первое место после произвольной. Их общий результат — 171,97 балла за две программы.

Второе место заняли также фигуристы из России — представители школы Тамары Москвиной Екатерина Петушкова/Евгений Маликов. Они стали вторыми и в короткой, и в произвольной программе — 169,80 балла в сумме.

Третье место у Полины Костюкович и Алексея Брюханова, этап пара набрала 162,14 балла в сумме за два проката. В короткой программе фигуристы стали первыми, но с ошибками исполнили произвольную программу (потеря каскада, падение на выбросе).