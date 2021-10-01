Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе получил повреждение мениска.
Операция запланирована на 4 октября, сообщает пресс-служба «Спартака». По ее итогам станет понятно, когда игрок восстановится.
Понсе травмировался вчера, 30 сентября, в матче Лиги Европы против «Наполи». Футболист на 42-й минуте матча врезался в защитника итальянской команды Маноласа. Понсе получил повреждение в ходе столкновения и не мог подняться с газона, держась за колено. Встреча завершилась победой красно-белых (2:3).
В следующем туре Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лестером» 20 октября в Москве.
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