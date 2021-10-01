На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в польском Гданьске сегодня, 1 октября, состоится выступление девушек-одиночниц с произвольными программами.

Начало прокатов назначено на 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно будет увидеть здесь:

Также трансляция будет осуществляться на сайте Первого канала по ссылке.

После короткой программы лидирует представительница России Софья Акатьева. Она стала единственной фигуристкой, которой удалось пробить отметку в 70 баллов за свой прокат. В тройке лидеров также американка Клэр Сео и кореянка Джиа Шин.

На четвертом месте располагается еще одна представительница России Елизавета Куликова. Она откатала короткую программу с падением на тулупе в каскаде.

Куликова выйдет на лед в 20:47 по московскому времени, Акатьева — в 21:08.